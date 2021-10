Luce puntata contro gli automobilisti: plafoniera del lampione a testa in giù

Il braccio che sorregge la lampada dell’impianto di illuminazione di via 3 Canali è sospeso a mezz’aria perché trattenuto dai cavi elettrici

MONREALE, 10 ottobre - Percorrendo l’arteria della via Tre canali in direzione via Palermo, un fascio di luce a mezz’aria, proveniente da destra e percepito già a debita distanza, ha inevitabilmente insospettito i conducenti che, la scorsa notte, avvicinandosi, hanno compreso che non si trattava di abbaglianti generati dal faro di uno scooter.

È possibile (il condizionale è d’obbligo) che la rottura del braccio su cui alloggia la plafoniera e il palo dell’impianto di illuminazione sia stata causata dalle rispettive condizioni fatiscenti o dalle avverse condizioni climatiche. Tuttavia, sarebbe opportuno ripristinare tempestivamente l’accaduto in quanto, allo stato di fatto, le criticità del sistema luminoso, riguardano la precarietà dei cavi elettrici scoperti che consentono alla lampada di generare luce e al profilato circolare di oscillare rispetto al palo: accarezzare l’idea di un possibile cortocircuito, in fondo, risulta non essere tanto remota.