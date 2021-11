Coronavirus, 546 nuovi contagi in Sicilia. Torna lo spettro della zona gialla

Intanto altri due comuni, nel Messinese, sono stati dichiarati zona arancione. Si tratta di Monforte San Giorgio e Limina

PALERMO, 12 novembre – Lo spettro della zona gialla per l'intera regione torna a farsi concreto, e il presidente della Regione Nello Musumeci ha disposto le misure restrittive previste per la "zona arancione" per due comuni in provincia di Messina, Limina e Monforte San Giorgio. L'ordinanza entrerà in vigore il 14 novembre fino al 24 novembre, salvo ulteriori proroghe. Le restrizioni valgono anche per Nicolosi, nel Catanese.

Intanto sono 546 i casi di contagio da Covid-19 riscontrati nella nostra Isola oggi, oltre a 413 guarigioni e 7 vittime. Queste ultime sono tutte riconducibili ad altri giorni, mentre in tutta Italia sono stati registrati 8.516 nuovi positivi, 68 decessi e un tasso di positività dell'1,7%.