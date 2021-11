Guasto al pozzo Boara: possibili disservizi nell’erogazione dell’acqua a Monreale

I tecnici sono già al lavoro per verificare l’esatta portata del guasto

MONREALE, 14 novembre – L’amministrazione comunale informa i cittadini che a causa di un nuovo guasto alla rete idrica monrealese ,potrebbero verificarsi disagi nell’erogazione dell’acqua nel centro città.

Il guasto è avvenuto negli impianti di sollevamento dei pozzi Boara. Le zone interessate sono: piazza Vittorio Emanuele; quartiere Carmine; quartiere Ciambra; quartiere Bavera; Corso Pietro Novelli e zone limitrofe. I disservizi interessano anche via Pezzingoli, Strazzasiti e linea ferrata e via Venero bassa. Sul posto stanno intervenendo i tecnici e gli operai dell’acquedotto comunale, al fine di riparare il guasto e per riportare la situazione alla normalità nel breve tempo possibile.