Coronavirus, 501 nuovi casi in Sicilia. Oltre 9 mila gli attuali positivi

Il bollettino regionale comunica altri 2 decessi. Il tasso di positività si attesta al 2,3%

PALERMO, 14 novembre – Nelle ultime ventiquattro ore in Sicilia sono stati riscontrati 501 nuovi casi di positività al Covid-19, insieme a un tasso di positività del 2,3% (in virtù delle 21.855 analisi processate). Il numero degli attuali positivi si attesta a 9.007 unità e la Regione ha comunicato 2 nuovi decessi, mentre 428 sono le persone definitivamente negativizzate.

Nella nostra provincia sono emersi 98 nuovi contagi, diversamente da quelli registrati nel Catanese (+153). La nostra regione è oggi sesta per numero di nuovi positivi, e i ricoverati sono rispettivamente 326 in degenza ordinaria e 50 nei reparti di rianimazione. In tutta Italia, su 445.593 tamponi effettuati, sono stati accertati 7.569 positivi in più e 36 vittime; il tasso di positività, a livello nazionale, è pari all'1,6%.