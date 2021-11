Covid-19, in leggero calo il numero dei nuovi contagi: sono 442

Il tasso di positività si attesta al 3,3%. Tutte riconducibili ad altri giorni le 3 vittime segnalate dalla Regione

PALERMO, 15 novembre – La curva epidemica nella nostra Isola risulta in leggero calo: nelle ultime ventiquattro ore sono infatti emersi 442 casi di positività al Covid-19, a fronte di 13.272 analisi processate.

Ciò conduce il tasso di positività al 3,3%, mentre si segnalano 3 vittime (tutte riconducibili a date differenti da quella odierna) e un numero di dimessi guariti pari a 84 unità. Dei 9.432 siciliani attualmente positivi al coronavirus, 338 sono ricoverati con sintomi (+4) e 46 si trovano invece nei reparti di terapia intensiva (-4).

Si attesta a 54 unità il numero di nuovi contagiati in provincia di Palermo; diversa la situazione nel capoluogo etneo, che registra 101 positivi in più. È comunque Messina la provincia che presenta più casi (+135). La situazione epidemiologica in Italia in data odierna fa riscontrare 5.144 nuovi contagi da coronavirus, 44 vittime e un tasso di positività pari al 2,1%.