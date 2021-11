Coronavirus, sono 472 i nuovi positivi nella nostra regione. E' boom nel Catanese

La provincia etnea registra oggi 294 casi in più. L'Isola è al settimo posto in Italia per numero di contagi giornalieri

PALERMO, 16 novembre – E' pressocché costante l'aumento dei contagi da Covid-19 che da giorni interessa la Sicilia: nelle ultime ventiquattro ore sono emersi altri 472 positivi alla malattia (su, come precisato nel bollettino ufficiale, 35.221 analisi effettuate tra tamponi molecolari e test rapidi). Il tasso di positività si attesta dunque all'1,3% e l'Isola si trova al settimo posto nella penisola per numero di nuovi contagi giornalieri.

Sono stati comunicati, come di consueto, anche i dati riguardanti le vittime (+16, cifra frutto del ricalcolo riferito ad altri giorni) e i dimessi guariti (432 in più rispetto alla giornata precedente). In provincia di Palermo le nuove infezioni sono 117, mentre il Catanese torna ad avere il primato a livello regionale (+294 casi in ventiquattro ore). Negli ospedali sono invece presenti 398 degenti nei reparti ordinari e 47 in terapia intensiva; si attesta a 9.536 unità il numero degli attuali positivi. In tutta la nazione sono stati riscontrati 7.698 nuovi casi di positività al coronavirus (a fronte di 684.710 tamponi processati, dato che conduce il tasso di positività all'1,1%) e 74 decessi.