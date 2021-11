Rsa, dialogo aperto tra Sicindustria e la Regione

Ruggeri: “Puntare a una gestione più efficiente”

PALERMO, 19 novembre – Organizzare in maniera più funzionale la gestione delle Residenze Sanitarie Assistite (RSA), adeguare le tariffe giornaliere e snellire le procedure per i nuovi ricoveri.

Sono questi i punti cardine affrontati dalla sezione strutture socio-sanitarie di Sicindustria in occasione di un incontro con l’assessore regionale della Sanità, Ruggero Razza.

“Abbiamo aperto un dialogo importante – afferma il presidente Francesco Ruggeri – su alcune tematiche di fondamentale importanza per una gestione più efficiente delle Rsa. È necessario andare avanti in questo percorso per così da una riorganizzazione funzionale degli standard sia del personale che dei servizi offerti”.