Covid, sale il numero a Monreale: oggi sono 141

Cresce, fortunatamente, pure il numero dei guariti: 270

MONREALE, 12 gennaio – Sale, purtroppo, ed anche in maniera preoccupante il numero dei contagiati dal Covid nel territorio di Monreale. Sono ben 141 coloro che attualmente risultano positivi. Lo afferma sul proprio profilo facebook il sindaco, Alberto Arcidiacono.

Un numero, ci vuol poco a comprenderlo, dettato, con ogni probabilità, dal comportamento irresponsabile di tanti, che, purtroppo, hanno notevolmente abbassato la soglia di attenzione, soprattutto nel recente periodo delle festività natalizie. A indurre ad abbozzare un timido sorriso, però, è il nunero dei guariti che sale in maniera confortante e si attesta a 270 unità. “Aumentano le persone guarite dal Covid – è ciò che afferma Arcidiacono - circa 270 ma al contempo crescono i contagi, oggi 141. Forse la speranza del vaccino o probabilmente l’atteggiamento assolutamente incongruo adottato in queste festività ha portato ad una impennata della curva Covid. Abbiamo il dovere di reagire e di farlo con fermezza perché ci crediamo e non perché qualcuno imponga restrizioni.Forza!”.