L’opposizione che non c’è in Consiglio comunale, l’allarme del Movimento 5 Stelle

“Emergono le prime crepe nella maggioranza”

MONREALE, 11 settembre – Un’opposizione che non esiste in consiglio comunale, a fronte di una maggioranza che sembra già potersi sfaldare. È questa la considerazione che fa il Movimento Cinque Stelle di Monreale, dopo l’ultima seduta consiliare.

“Non esiste più opposizione in Consiglio comunale – scrive in una nota Giuseppe Lo Vecchio, componente del Gruppo Territoriale del M5S di Monreale – Per la realizzazione de Lidl Monreale, dove si celano determinati interessi, Russo vota a favore e Mirto non si presenta. Nella maggioranza, inoltre, si cominciano a vedere le prime crepe. Sei consiglieri comunali risultano assenti. Forse – prosegue - vengono a meno le promesse elettorali diffuse e l'amministrazione Arcidiacono si ritrova con il grosso problema degli assessori-prestanome e gli assessori-ombra, a seguito dello stop della riforma della legge regionale”.