Consulta giovanile, domani nuova seduta: tanti gli argomenti ''caldi''

Si è costituita nello scorso mese di dicembre ed è un valido strumento di confronto con e per le giovani generazioni

MONREALE, 3 aprile – È sempre bello vedere giovani attivi e propositivi. Ragazzi e ragazze che pensano e cercano soluzioni da attuare per costruire una città a loro misura. Di fatto, sono loro la molla verso un futuro che ci auguriamo possa essere costruttivo.

Con questo spirito, proseguono le assemblee mensili della consulta giovanile di Monreale che si riunirà domani nella Sala “Biagio Giordano” del complesso abbaziale Santa Maria La Nova. Università, cultura, strumenti di democrazia partecipata, diversi gli argomenti che saranno discussi.

La neo consulta, nata a dicembre 2023 e composta da 38 giovani, ha già iniziato a seminare raccogliendo i primi frutti. Proprio di recente è stata approvata dalla giunta Arcidiacono la proposta di implementare il servizio Amat. Nello specifico, la consulta ha chiesto l'inserimento di corse fino a mezzanotte della linea 389 che collega Monreale a Piazza Indipendenza.

L'organo consultivo, propositivo ed organizzativo in materia di politiche giovanili, poi, porterà al tavolo la proposta di creazione di uno sportello universitario per offrire un presidio utile all'orientamento dei giovani che si affacciano al mondo universitario.

A marzo scorso, già alcuni membri della consulta, in collaborazione con Rum, hanno incontrato gli studenti del licei "Basile" e "D'Aleo", per presentare i corsi di studio universitari. "L'idea - spiega la presidente Sofia Rosano - è di aprire un presidio virtuale, supportato da piattaforme che permettono la videochiamata - in una prima fase lo sportello funzionerà con una prenotazione online, mentre successivamente ci sarà un supporto in presenza".

Tra gli obiettivi, oltretutto, c'è la promozione di incontri, manifestazioni culturali e ricreative in tema di condizione giovanile. Domani, alle 17, la Consulta prenderà parte alla presentazione del libro "Amunì" di Alessia D'Anniballe che si svolgerà nella biblioteca di Santa Caterina.

In programma, e tra gli ordini del giorno dell'assemblea, la Maratona di lettura che si svolgerà nella sala San Benedetto nel complesso Guglielmo. Un contest di lettura a premi, in cui ogni iscritto della consulta giovanile porterà un libro da raccontare. L'evento sarà organizzato insieme alla Pro loco di Monreale e Arcilink.

E sempre in tema di cultura, durante l'assemblea, si parlerà dell'evento "Terruso" con laboratorio annesso. Si tratta di una mostra che sarà presentata per la festa del Santissimo Crocifisso di Monreale.



E nell'ottica di raccogliere e diffondere dati ed informazioni nei settori di interesse giovanile, i membri hanno redatto un progetto, con l'aiuto dell'ufficio Europa del comune di Monreale, per partecipare al bando regionale "Contributi straordinari per interventi e programmi con finalità sociali alle Consulte Giovanili e Femminili". Il progetto dovrà essere presentato dal comune di Monreale, il bando ha stanziato, per l’esercizio finanziario 2024, un contributo pari a 291.000 euro da ripartire alle Consulte giovanili e femminili, regolarmente costituite nei Comuni entro il 31 dicembre 2023.

"Nell'ultimo mese ci siamo occupati di scrivere un progetto rientrante in questo contributo - spiega Rosano - inserendo attività che rispecchiano le competenze e gli interessi dei ragazzi e delle ragazze membri della consulta che hanno partecipato alla stesura, al suo interno si sono inserite attività legate al campo dell'informazione, dell'arte, del coinvolgimento e alla promozione della cittadinanza attiva per i giovani, alla mobilità internazionale e all'avvicinamento al mondo della progettazione. Cerchiamo di aprirci al territorio - conclude Sofia Rosano- coinvolgendo più giovani possibili anche delle frazioni. La Consulta è uno strumento che ha prodotto già spunti utili.

Si propone come punto di riferimento e di informazione sulle diverse tematiche giovanili, come ad esempio: scuola, università, mondo del lavoro, cultura, sport, tempo libero e politiche sociali".