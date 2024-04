Santissimo Crocifisso, stasera buon umore assicurato con ''Monreale ride''

Appuntamento alle 21,30 sul palco di piazza Guglielmo

MONREALE, 29 aprile – Entrano nel vivo oggi pomeriggio i festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso, edizione 398. A dare il saluto alla festa in piazza Guglielmo alle 19 si esibirà la banda musicale “Guglielmo II “.

Dopo lo spettacolo musicale di Alisia Jalsy in concerto organizzato dalla Consulta Giovanile di Monreale, previsto per le ore 20, avrà inizio alle 21.30 lo spettacolo comico “Monreale Ride” sempre a piazza Guglielmo II. Sul palco per una serata di risate gli attori comici Toti e Totino, Mary Cipolla, Antonio Pandolfo, Marco Manera, Ernesto Maria Ponte, Sergio Vespertino, Mago Plip, Stefano Piazza e la sua band.

Si tratta di un evento di beneficienza a favore di SPIA- Associazione Siciliana per le immunodeficienze. Tante risate contro lo stress quotidiano, in compagnia di artisti siciliani che metteranno di buonumore gli spettatori della serata. Infine, in tarda serata la musica si sposta alle Terrazze dell’ex Hotel Savoia con un Dj Set a cura di Rocco Domingo.