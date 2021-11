Coronavirus, oltre 600 nuovi casi in Sicilia. Ipotesi green pass solo per vaccinati o guariti dall'infezione

E' quanto discusso nella Conferenza delle regioni. L'obbiettivo sarebbe di scongiurare eventuali restrizioni a ridosso delle festività natalizie

PALERMO, 19 novembre – Green pass solo per i vaccinati o i guariti dal Covid-19: sul tavolo della Conferenza delle regioni si è aperta questa ipotesi, alla luce del nuovo aumento dei contagi da coronavirus che sta interessando, a grandi linee, tutta la penisola. Proprio nelle ultime ventiquattro ore, nella nostra Isola, ne sono stati registrati ben 640. La decisione spetta ovviamente al governo nazionale, che intanto continua a spingere gli aventi diritto verso la terza dose del siero.

La nostra regione è sesta per numero di contagi giornalieri e il tasso di positività ha toccato quota 2,3%. Vittime e dimessi guariti sono stati, rispettivamente, 6 e 350, mentre il numero degli attuali positivi si attesta a 10.033 unità. Di questi, 370 sono ricoverati con sintomi e 38 in rianimazione; a livello provinciale, a Palermo sono emersi 101 nuovi casi di positività al Covid-19, numero che a Messina e a Catania ha raggiunto, rispettivamente, le 146 e le 175 unità. In tutta Italia sono stati accertati 10.544 nuovi positivi, 48 decessi e un tasso di positività pari al 2%.