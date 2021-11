Giornate vaccinali per festività sicure: a Monreale si studiano altri appuntamenti per l’hub

Le modalità dovrebbero essere quelle consuete, già sperimentate

MONREALE, 24 novembre – Il Comune di Monreale si sta attivando per l’organizzazione delle giornate vaccinali, al fine di far partire con la somministrazione della terza dose, prima delle festività natalizie per una campagna di vaccinazione massiva della popolazione monrealese ed evitare l’impennata dei contagi.

L’iniziativa dovrebbe essere gestita come al solito dall’amministrazione comunale in sinergia con l’Azienda Sanitaria di Palermo. Successivamente saranno rese note tutte le modalità per le prenotazioni.