Coronavirus, nuovo aumento dei contagi in Sicilia: sono 690

Intanto si va verso l’approvazione del Super green pass: entrerà in vigore il 6 dicembre

MONREALE, 24 novembre – Diventa realtà, come ha affermato oggi il prsidente del Consiglio, Mario Draghi in conferenza stampa, l’opzione Super green pass, ovvero una considerevole restrizione della certificazione verde che entrerà in vigore già dal 6 dicembre e sarà valida fino al 15 gennaio.

Con tale norma, potrebbero entrare o rimanere in possesso del green pass soltanto i vaccinati o i guariti dalla malattia; verrebbe dunque annullata la certificazione valevole 48 ore in seguito a tampone negativo.

In Sicilia torna a salire il numero dei contagi giornalieri da Covid-19: i nuovi casi sono infatti 690, mentre il bollettino giornaliero segnala anche 501 dimessi guariti e 6 vittime.

A livello provinciale sono Catania (+194), Palermo (+175) e Messina (+128) a registrare il numero maggiore di nuove infezioni; negli ospedali ci sono invece 384 ricoverati in degenza ordinaria e 41 in terapia intensiva, su un totale di 11.098 attuali positivi al coronavirus. In tutta Italia sono stati riscontrati 12.448 contagi (su 562.505 tamponi processati, che conducono il tasso di positività al 2,2%) e 85 decessi.