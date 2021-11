''Monreale, la Via della Bellezza'': prende forma la galleria artistica urbana

Cresce il numero di opere installate presso il quartiere San Vito: collocati ieri 7 santi e 12 poesie. LE FOTO

MONREALE, 25 novembre – Cresce in modo esponenziale il numero dei pannelli collocati tra le pareti delle vie del quartiere San Vito, sede preliminare del nobile progetto istituito dagli amministratori della pagina Facebook “Monreale” con l’obiettivo di riqualificare, mediante lo strumento dell’arte, le zone più antiche del territorio normanno: tra santi e beati, sale a 14 il totale di raffigurazioni installate e ben 12 poesie.

Esattamente un mese fa, infatti, la collocazione delle raffigurazioni di Pino Puglisi e Pina Suriano (leggi qui l’articolo), incrementavano il gruppo di beati fino ad allora rappresentati da Carlo Acutis, tra i santi Lucia, Vito Martire, Roberto Bellarmino e Francesco d’Assisi già posizionati. Da ieri, intanto, all’appello rispondono presente i santi Rosalia (di Vincenzo Spinelli, chiasso Monti), Giovanni Bosco (di Augustin De La Torre, via Trieste), Caterina d’Alessandria (di Lus57, via San Vito), Vincenzo Ferreri (di Lorenzo Tomacelli, via Ugo Foscolo), Chiara d’Assisi (di Toni Galluzzo, chiasso Testa), Agata (di Danilo De Marco & Studio K95, via Randazzo) e la Madonna del Popolo (di Anna Guzzo, via Trieste). Tra i pannelli collocati, vi è la possibilità di apprezzare la rappresentazione della Dormitio Verginis Mariae presso la via San Vito, 10 poesie del Veneziano nell’omonima arteria e 2 di Giovanni Gualtiero Sapienza in via San Francesco.