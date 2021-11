Covid, leggero calo dei contagi oggi in Sicilia: sono 655

206 nuovi casi a Catania che resta la provincia più colpita

PALERMO, 25 novembre – Sono 655 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 35 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati circa 28.700 test, con il tasso di positività che scende dal 2,6 al 2,2%. Sette i decessi (che si riferiscono a diversi giorni), 444 i guariti. Nelle terapie intensive sono ricoverate sempre 41 persone.

Questo il dettaglio dei nuovi contagiati in base alle province: 206 a Catania, 129 a Messina, 69 a Palermo, 62 a Ragusa, 60 a Siracusa, 46 a Trapani, 37 a Caltanissetta, 33 ad Agrigento, 13 a Enna.

In tutta Italia sono 13.764 i nuovi positivi, ieri erano stati 12.448 . Sono 71 vittime in un giorno (ieri 85). Effettuati 649.998 test (ieri 562.505), il tasso di positività è al 2,1%, in lieve calo rispetto al 2,2% di ieri.

Sono 588 i pazienti in terapia intensiva, 15 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 57. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.689, ovvero 60 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda gli attuali positivi sono 166.598 (7.281 in più nelle ultime 24 ore). Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.968.341, i morti 133.486. I dimessi e i guariti sono 4.668.257, con un incremento di 6.404 rispetto a ieri.