Bonus affitto, per 60 famiglie monrealesi arriva il contributo fino a 800 euro per il 2018

Sono quelle che erano state escluse dal contributo integrativo

MONREALE, 26 novembre – Sessanta famiglie monrealesi nelle prossime settimane vedranno accreditarsi un contributo fino a 800 euro per sostenere l’affitto della propria casa, un sostegno relativo all’anno 2018.

Si tratta delle domande presentate nel 2020 e non ammesse al contributo integrativo – Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione. Su circa 180 domande 60 erano rimaste fuori dalla graduatoria pubblicata dal dipartimento regionale Infrastrutture a novembre 2020. "La mancanza della documentazione necessaria" è la motivazione che avrebbe dato l'ufficio preposto alle famiglie siciliane che si sono visti respingere la richiesta.

La dotazione del fondo per i contributi relativi al 2018 ammontava a 7 milioni di euro. Tra gli obiettivi del Governo regionale c'è quella di aumentare a 19 milioni di euro le somme, e includere fra i beneficiari anche gli studenti fuorisede.