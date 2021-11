Covid-19, non si fermano i contagi in Sicilia: sono 645

In calo il tasso di positività (2,4%), mentre si registrano 8 nuovi decessi. La regione è settima per numero di nuovi casi

PALERMO, 27 novembre – Non si fermano i contagi da Covid-19 nella nostra Isola: oggi se ne contano 645, riscontrati su 26.726 analisi processate. Il tasso di positività scende al 2,4% (ieri si attestava al 3%) e le nuove vittime comunicate sono 8.

Nelle ultime ventiquattro ore la Sicilia si colloca al settimo posto in Italia per numero di nuove infezioni; le persone definitivamente negativizzate sono 500 e negli ospedali si trovano 367 ricoverati in degenza ordinaria e 45 in rianimazione, su un totale di 11.376 attuali positivi. Nella nostra provincia sono stati accertati 61 nuovi positivi, mentre Catania e Messina ne contano, rispettivamente, 215 e 174. Nell'intera penisola sono emersi 12.877 contagi da coronavirus in più (su 596.898 tamponi effettuati), ci sono state 90 vittime e il tasso di positività è pari al 2,1%.