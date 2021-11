Covid-19, in Sicilia 559 contagi e 6 vittime

Il tasso di positività è pari al 3,8%. Vicino alle 200 unità il numero dei dimessi guariti

PALERMO, 29 novembre – La situazione epidemiologica da Covid-19 in Sicilia, relativa alle ultime ventiquattro ore, è la seguente: sono emersi 559 casi di positività e l'incidenza si attesta al 3,8%. La regione è sesta per numero di nuovi positivi riscontrati e le 6 vittime comunicate fanno capo, come di consueto, al ricalcolo riferito ad altre giornate.

Ci sono state 192 negativizzazioni e delle 12.208 persone attualmente affette dal coronavirus, 365 sono ricoverate in degenza ordinaria mentre per altre 44 è stato disposto il trasferimento in terapia intensiva. La ripartizione delle nuove infezioni, a livello provinciale, vede ancora una volta il Catanese in testa (+154 casi), seguito dalla provincia di Palermo (+102) e da Messina (+94). Siracusa e Agrigento contano rispettivamente 83 e 54 contagi in più, mentre nel Trapanese ne sono stati registrati 39. A Caltanissetta, Ragusa ed Enna sono stati rilevati, rispettivamente, 16, 11 e 6 tamponi positivi. In tutta Italia sono stati accertati 7.975 nuovi casi di positività al Covid-19, 65 decessi e un tasso di positività del 2,9%.