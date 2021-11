Coronavirus, 545 i tamponi positivi in Sicilia. Ne sono stati processati oltre 30 mila

Diminuisce sensibilmente il tasso di positività, pari all'1,7%. Le vittime riscontrate sono 8

PALERMO, 30 novembre – Il monitoraggio giornaliero riguardante la situazione epidemiologica da Covid-19 nella nostra Isola fa emergere 545 nuovi contagi e un tasso di positività dell'1,7%, in virtù delle 32.398 analisi effettuate.

La Regione comunica inoltre il ricalcolo di 8 nuovi decessi e un numero di dimessi guariti che si attesta a 200 unità. Negli ospedali ci sono 351 siciliani ricoverati con sintomi nonché 43 in rianimazione. Le province di Catania e Palermo si collocano rispettivamente al primo e al secondo posto per numero di nuovi contagi (nei comuni appartenenti alla prima sono stati registrati 215 nuovi casi, in quelli facenti capo alla seconda i nuovi contagi sono in tutto 96). Le persone attualmente affette dalla malattia sono 12.545, mentre in tutta la penisola sono stati rilevati 12.764 positivi in più (su 719.972 tamponi eseguiti, dato che fa scendere l'incidenza nazionale all'1,8%) e 89 decessi.