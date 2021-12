Arriva il Natale, arrivano due iniziative di beneficenza a favore dei bambini del reparto di Oncoematologia pediatrica del Civico

Sono organizzate dall’ASLTI. Una si terrà sabato a piazzetta Vaglica, con l’altra si regalano giocattoli

MONREALE, 1 dicembre – Due iniziative parallele, che però hanno il medesimo obiettivo: quello di strappare un sorriso a qualche bambino che di motivi per sorridere non ne ha. Sono i bambini curati nel reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale Civico di Palermo.

Le iniziative sono condotte dall’associazione siciliana ASLTI per la lotta contro le leucemie e i tumori infantili. La prima si svolgerà sabato prossimo, 4 dicembre, dalle 10 alle 20, a piazzetta Vaglica a Monreale. Con un contributo di 13 euro si potrà scegliere “ciocco-latta” con la cattedrale di Monreale. Un doppio regalo per un Natale d’amore: si potrà fare un bel regalo e nello stesso tempo aiutere ASLTI a donare sorrisi ai bambini affetti da leucemia o tumore.

La seconda iniziativa, invece, non è nuova ed è finalizzata a soddisfare le richieste dei bambini dello stesso reparto, acquistando un giocattolo da essi richiesto con il classico metodo della letterina a Babbo Natale. Ogni bambino scriverà la sua letterina, chiedendo un regalo di modico valore.

Chi vuole partecipare, quindi, non appena sarà messo al corrente della richiesta dei bambini, potrà farsene carico di acquistare il giocattolo, perché venga donato al bambino in questione. Anche quest’anno, ad occuparsi di questa meritoria iniziativa sarà Marilena Terrasi, monrealese, che già negli anni scorsi ha fatto da tramite con l’associazione di cui è referente per Monreale.

Da tre anni, ormai – afferma Marilena Terrasi – mi occupo di prendere in carico le letterine scritte dai bambini del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Civico di Palermo. Iniziativa organizzata dall’associazione ASLTI. Ogni anno siete stati veramente tanti a partecipare, Forza, facciamolo anche quest'anno. Regaliamo un sorriso a questi meravigliosi bambini. Per avere una letterina contattatemi sul mio profilo Facebook e vi darò tutte le informazioni. Possibile contattare pure il numero di cellulare: 3925036146”.