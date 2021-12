Santuario di Tagliavia, nasce l'accordo di foresta

ll Comune di Monreale concede il patrocinio gratuito per il primo accordo di foresta per la valorizzazione delle superfici forestali di Tagliavia.

MONREALE, 2 dicembre – L’iniziativa nata dalla volontà dell’arcivescovo di Monreale, monsignor Michele Pennisi, a seguito della promulgazione della Enciclica ''Laudato Si'' di Papa Francesco e con la consapevolezza che la Chiesa ha il compito di guidare l’esempio nella lotta ai cambiamenti climatici .

L’obiettivo è di portare avanti azioni dirette e progetti pilota, investendo il rettore del santuario, Padre Giovanni dell’Immacolata, fondatore della famiglia mariana ''Le Cinque Pietre'' e il consiglio degli affari economici del Santuario , affinché si adoperino per trasformare il Santuario di Tagliavia in un centro per la lotta ai cambiamenti climatici, la tutela della biodiversità, centro di educazione ambientale.

Il centro potrebbe rappresentare un ottimo volano per lo sviluppo del territorio circostante attraverso forme di economia circolare, non solo mediante piantumazione di specie arboree, ma per interventi tecnologici che consentiranno di catturare l’80 per cento in più di CO2, rispetto agli interventi messi in atto fino ad ora, con la realizzazione di un sink bioclimatico.

Nel rispetto delle strutture architettoniche e storiche, gli immobili che fanno parte del complesso del Santuario di Tagliavia saranno quindi riqualificati al fine di dare vita ad una ''Smart Community'' che attraverso l’uso di energia da fonti rinnovabili e di nuove tecnologie sia da esempio per una riqualificazione territoriale che riporti l’uomo a stili di vita più consoni alla tutela dell’ambiente, migliorandone al contempo la qualità.

Soggetti Promotori dell’iniziativa sono l’azienda Santuario Maria Santissima del Rosario di Tagliavia; l’Istituto per gli Studi di Ecologia Umana nel Mediterraneo e l’Organismo di Ricerca iscritto all' Anagrafe Nazionale Ricerche.