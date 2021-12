Covid-19, di nuovo in aumento i contagi in Sicilia: sono 836

Covid-19, di nuovo in aumento i contagi in Sicilia: sono 836

Risale il tasso di positività (3,17%), mentre si registrano 5 nuovi decessi. Pressoché stabili i ricoveri

PALERMO, 3 dicembre – Risultano nuovamente in aumento i contagi da coronavirus nella nostra Isola: oggi se ne contano 836, riscontrati su 26.359 analisi processate. Il tasso di positività è salito al 3,17% (ieri si attestava al 2,02%) e le nuove vittime comunicate sono 5.

Nelle ultime ventiquattro ore in Sicilia sono inoltre guarite 569 persone e negli ospedali si trovano 356 ricoverati in degenza ordinaria (+5) e 45 in rianimazione, su un totale di 12.822 attuali positivi. Nella nostra provincia sono stati accertati 177 nuovi casi, mentre Catania e Messina ne contano, rispettivamente, 182 e 193. Nell'intera penisola sono emersi 17.030 contagi da Covid-19 in più (su 588.445 tamponi effettuati), ci sono state 74 vittime e il tasso di positività è pari al 2,9%.