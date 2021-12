Coronavirus, 549 positivi e incidenza al 2,1% in Sicilia

Si attesta a 12.845 il numero degli attuali positivi. La regione è oggi al nono posto per numero di nuovi contagi

PALERMO, 4 dicembre – Nelle ultime ventiquattro ore in Sicilia sono stati riscontrati 549 nuovi positivi al virus da SARS-CoV-2 e il tasso di positività è pari al 2,1%; i dimessi guariti sono 521 e sono stati registrati 5 nuovi decessi.

Delle 12.845 persone attualmente positive al Covid-19 nell'Isola, 345 sono ricoverate con sintomi e 45 in terapia intensiva. Le province che presentano più casi oggi sono Catania (+172) e Palermo (+70), mentre nel Messinese e nell'Agrigentino se ne contano, rispettivamente, 65 e 63. In provincia di Siracusa sono emersi 57 positivi in più, mentre a Trapani e a Caltanissetta ne sono stati riscontrati rispettivamente 50 e 46. Esiguo il numero di nuove infezioni sia a Enna (+17) che nel Ragusano (+9). Nell'intera penisola sono emersi 16.632 contagi da Covid-19 in più, 75 vittime e un tasso di positività del 2,6%.