Il monrealese Andrea Salerno eletto revisore contabile del consiglio nazionale delle confraternite della diocesi d’Italia

Finora aveva ricoperto la carica di vicecoordinatore regionale della confraternite di Sicilia

MONREALE, 7 dicembre – Il monrealese Andrea Salerno è stato eletto nei giorni scorsi a Roma revisore contabile del consiglio nazionale delle confraternite della diocesi d’Italia. Un’elezione concretizzatasi, dopo la candidatura avvenuta nel 2020 e poi rinviata per le note vicende pandemiche.

Dal maggio del 2016 Salerno ricopriva la carica di vicecoordinatore regionale della confraternite di Sicilia. La nomina era avvenuta anch’essa a Roma nel corso della riunione del consiglio nazionale delle confraternite delle Diocesi d’Italia.

“Ringrazio tutti per la fiducia - ha detto Salerno al termine dell’elezione – Con grande entusiasmo e passione spero di non deludere nessuno specialmente chi ha creduto in m. Spero di dare il mio contributo attivo come mi è stato sempre impartito”.