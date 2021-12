Covid-19, quasi mille nuovi casi in Sicilia ma con il doppio dei tamponi

Le analisi processate sono state 32.170. Segnalate 10 vittime

PALERMO, 7 dicembre – Nella nostra Isola sono stati riscontrati 975 contagi da coronavirus, emersi dai 32.170 tamponi effettuati nelle ultime ventiquattro ore. Il tasso di positività ha raggiunto il 3% e le nuove vittime comunicate dalla Regione sono 10, mentre si attesta a 558 unità il numero dei dimessi guariti.

Dei 14.110 siciliani attualmente positivi all’infezione, 377 si trovano in degenza ordinaria e 46 in rianimazione. La nostra regione è settima in Italia per numero di nuovi contagi.

Catania e Messina, che presentano rispettivamente 284 e 213 casi, sono le province siciliane più colpite. Seguono il Palermitano, dove sono emersi 123 positivi in più, la provincia di Agrigento (+111), quella di Trapani (+86) e Caltanissetta (+76). A Siracusa, nel Ragusano e in provincia di Enna i contagiati sono oggi, rispettivamente, 48, 29 e 13. L’intera nazione conta in giornata odierna 15.756 nuovi casi di positività al virus da SARS-CoV-2, 99 vittime e un tasso di positività pari al 2,27% (in virtù delle 695.136 analisi effettuate).