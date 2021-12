Coronavirus, 618 positivi e incidenza al 2,5% nella nostra Isola

La Sicilia è al decimo posto in Italia per numero di nuovi casi. I ricoverati sono 366

PALERMO, 8 dicembre – Il monitoraggio giornaliero della situazione epidemiologica da Covid-19 in Sicilia fa emergere 618 nuovi positivi alla malattia, riscontrati a fronte di 23.329 tamponi processati.

La nostra Isola è decima in Italia per numero di nuovi contagi dopo Veneto, Lombardia, Piemonte, Lazio, Campania, Emilia Romagna, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Liguria, e il tasso di positività si attesta al 2,5%. Negli ospedali siciliani ci sono 366 ricoverati, di cui 320 nei reparti ordinari e 46 in rianimazione. Nelle ultime ventiquattro ore si segnalano inoltre 10 vittime e un numero di dimessi guariti pari a 709 unità. Questa la ripartizione provinciale dei nuovi casi registrati: 228 a Catania, 93 nel Palermitano, 72 a Trapani, 62 a Caltanissetta, 57 nell’Agrigentino, 49 nel Siracusano, 23 a Messina, 21 a Enna e 13 nel Ragusano. In tutta la penisola sono stati accertati 17.959 nuovi positivi al coronavirus (su 564.698 analisi effettuate), 86 vittime e un tasso di positività del 3,2%.