Coronavirus, 1.143 positivi e incidenza al 3,5% in Sicilia

La nostra Isola sitrova al settimo posto in Italia per numero di nuovi casi. I ricoverati sono 392

PALERMO, 10 dicembre – La situazione epidemiologica da coronavirus odierna in Sicilia presenta 1.143 nuovi contagi, registrati a fronte di 32.502 tamponi effettuati, e dunque un tasso di positività pari al 3,5%; la Regione ha inoltre comunicato 573 avvenute guarigioni e un numero di vittime che si attesta a 6 unità.

La nostra Isola è settima in Italia per numero di nuovi contagi dopo Veneto, Lombardia, Lazio, Piemonte, Campania ed Emilia Romagna. Negli ospedali siciliani ci sono 392 ricoverati nei reparti ordinari e 46 in terapia intensiva. Questa la ripartizione provinciale dei nuovi casi registrati: 276 a Catania, 250 a Messina, 148 a Palermo, 146 a Trapani, 95 a Siracusa, 79 a Caltanissetta, 73 ad Agrigento, 40 a Ragusa e 36 a Enna. In tutta la penisola sono stati accertati 20.497 nuovi positivi al coronavirus (su 716.287 analisi effettuate), 118 vittime e un tasso di positività del 2,9%.