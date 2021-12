Maltempo: frana in via Esterna Cretazze, attivi i mezzi comunali

Maltempo: frana in via Esterna Cretazze, attivi i mezzi comunali

L'assessore Naimi: ''Altri i disagi sul territorio causati dalle forti piogge, già allertata la Protezione Civile''

MONREALE, 10 dicembre – Non ha retto infine, a causa delle forti piogge che nelle ultime ore si sono abbattute sul territorio, un fianco in terra proprio sullo stretto ponte di via Esterna Cretazze.

La frana, che si è dunque riversata per buona parte anche sulla carreggiata stradale, non consente il normale e sicuro transito delle vetture, specialmente di quelle più ingombranti. ''Il punto era recentemente stato segnalato proprio per questa problematica – afferma l'assessore Naimi a MonrealeNews – chi di competenza è già stato allertato e i mezzi comunali presto saranno in funzione per risolvere''. Sul posto però, data l'ingente quantità di terra riversatasi sulla strada, sarà necessario far intervenire mezzi e strumenti di spalatura per rimuovere interamente la frana e mettere in sicurezza l'area. ''Altri disagi ci sono già stati segnalati su diverse parti del territorio, colpite anch'esse dal maltempo – continua l'assessore Paola Naimi – pertanto sono già attivi gli uomini della protezione civile''