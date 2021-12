Frana in via Cretazze, liberata stamattina la sede stradale

Frana in via Cretazze, liberata stamattina la sede stradale

Il tratto torna adesso percorribile in piena sicurezza dopo lo smottamento di ieri sera

MONREALE, 11 dicembre – E' stata definitivamente risolta stamattina l'emergenza in via Esterna Cretazze, dove ieri sera – a causa delle forti piogge – era franato un fianco in terra.

Lo smottamento, che aveva avuto luogo proprio in corrispondenza dello stretto ponte che oltrepassa un affluente del fiume Oreto, aveva fatto sì che un'ingente quantità di terra e fango si fosse riversata per oltre metà della carreggiata stradale. La percorribilità in piena sicurezza dunque, specialmente per quelle vetture di più estese dimensioni, era stata ampiamente limitata e l'oscurità del tratto – dettata da assenza di illuminazione nelle ore notturne – rendeva il tutto ancor meno agevole. Ieri sera gli addetti comunali avevano segnalato con nastro da cantiere la zona, evidenziandone il pericolo. Stamattina invece, con maggior luce, i mezzi speciali hanno provveduto a liberare la strada dal fango, rispristinandone la viabilità e risolvendo il disagio venutosi a creare per le numerose famiglie che popolano l'area.

Lo stato di attenzione, tuttavia, resta ancora alto, dal momento che il maltempo non sembra ancora voler dare tregua e le piogge si abbattono ancora copiose sul Palermitano.