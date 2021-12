Covid-19, sono 782 i nuovi positivi in Sicilia. Isolato il primo caso di variante Omicron

Intanto da oggi anche i bambini tra i 5 e gli 11 anni potranno effettuare il vaccino

PALERMO, 13 dicembre – "Nei laboratori regionali del Cqrc di Palermo è stato sequenziato, anche in Sicilia, il primo caso di variante Omicron. Non è una sorpresa e a questo era predisposto il nostro sistema di sorveglianza epidemiologica". L’annuncio arriva dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

"Si tratta di un uomo con doppia vaccinazione e, anche per questa ragione, solo con lievi sintomi e isolato al domicilio. La macchina della prevenzione ha provveduto a effettuare il tracciamento tempestivamente" ha aggiunto il governatore. Da quest'ultimo è pervenuto l'invito a tutti i siciliani al "rispetto delle dieci cautele principali: vaccinarsi, anche con la terza dose, e adottare ogni misura di precauzione, dall’areare spesso i locali all’uso consapevole della mascherina. Non dobbiamo avere più timori - conclude Musumeci - di quello che la scienza ci rappresenta, ma dobbiamo immaginare una costante crescita di contagi che le nostre condotte consapevoli possono evitare di creare condizioni di esponenziale crescita dell'ospedalizzazione. Come sempre, molto dipende da noi".

Intanto da oggi in Sicilia è possibile prenotare la prima dose del vaccino anti Covid-19 anche per i bambini dai 5 agli 11 anni, così come previsto dal Ministero della Salute in tutta Italia. Le somministrazioni verranno effettuate da giovedì 16 dicembre nei 65 punti vaccinali pediatrici distribuiti in tutte le province dell’Isola, nei quali sono stati predisposti accessi e corsie riservate ai più piccoli. Il giorno della somministrazione del vaccino i bambini dovranno avere 5 anni compiuti. A renderlo noto l'assessorato regionale alla Salute.

La prenotazione può essere effettuata collegandosi alla piattaforma governativa (prenotazioni.vaccinicovid.gov.it) predisposta da Poste Italiane, oppure attraverso il sito www.siciliacoronavirus.it, da dove è possibile scaricare altresì la modulistica relativa alla vaccinazione. Il giorno della vaccinazione è necessario che sia presente anche uno solo dei genitori/tutori legali, il quale dovrà dichiarare di avere informato l’altro genitore. Il vaccino previsto per i bambini dai 5 agli 11 anni è Comirnaty (BioNTech/Pfizer), nella formulazione specifica approvata da Aifa, con un dosaggio ridotto a circa un terzo rispetto a quello per gli over 12. Anche per i bambini è prevista la somministrazione di una seconda dose, a distanza di tre settimane dalla prima.

Si attesta oggi a 782 unità il numero dei nuovi positivi al coronavirus nella nostra Isola. I tamponi processati sono stati 15.193 e il tasso di positività è del 5,1%. Emergono 5 nuove vittime delle 16.504 persone attualmente affette dalla malattia, 450 sono ricoverate in degenza ordinarie e 52 in terapia intensiva; i dimessi guariti sono invece 291. La ripartizione, a livello provinciale, dei nuovi casi di infezione rilevati in Sicilia è la seguente: 349 a Catania, 149 a Palermo, 83 nel Trapanese, 73 a Messina, 38 nell'Agrigentino, 30 a Siracusa, 25 a Caltanissetta, 20 nel Ragusano e 15 a Enna. In tutta la penisola sono stati registrati 12.712 contagi in più (su 313.536 analisi effettuate), 98 decessi e un tasso di positività pari al 4%.