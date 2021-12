C’era una volta… lo stop

Il cartello è attualmente avvolto tra le sterpaglie

MONREALE, 14 dicembre - Non conosciamo con esattezza la causa che ha privato di fatto il palo dal rispettivo cartello stradale, ma volendo escludere che le ragioni siano legate alle scelte logistiche valutate dall’organo municipale della polizia locale, un’idea, è possibile ponderarla.

Tuttavia, il segnale stradale che indica ai veicoli di fermarsi presso l’arteria attigua la via Aquino in prossimità della scuola “Leto-Borsellino”, è disciplinato al momento dalla sbiadita segnaletica orizzontale, mentre il cartello, invece, giace inspiegabilmente alcuni metri indietro presso il marciapiedi della medesima arteria, annegato nella vegetazione selvaggia in attesa di una opportuna reinstallazione lungo il palo verticale di pertinenza.