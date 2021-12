Via Palermo, un camion urta contro un balcone e lo danneggia

Probabile che l’autista abbia dovuto evitare una macchina parcheggiata sul lato opposto

MONREALE, 16 dicembre – Probabilmente nel tentativo di scansare una macchina parcheggiata a ridosso della scalinata che porta davanti l’ingresso della Banca di Palermo, un camionista, con una manovra errata, ha urtato contro il balcone sul lato opposto, mentre percorreva via Palermo.

Nell’urto, il balcone si è danneggiato ed i pezzi di cornicione, come documenta la nostra foto, sono caduti sulla strada. L’incidente, ovviamente, ma mandato in tilt il traffico della zona per oltre un’ora, poiché è stato necessario fermare i mezzi in attesa della verifica dell’esatta dinamica dell’accaduto.

L’episodio, riapre ancora una volta il problema annoso del transito dei mezzi pesanti dalla zona centro storico.