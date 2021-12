Covid-19, sono 1.522 i nuovi contagi nella nostra Isola

Il dato si accompagna a quello riguardante i decessi, oggi 11. Il tasso di positività è del 4,9%

PALERMO, 17 dicembre – Si attesta oggi a 1.522 unità il numero dei casi di positività al Covid-19 in Sicilia, su un numero di tamponi pari a 30.762; il dato comunicato dalla Regione si accompagna a quelli sui decessi (+11) e sui dimessi guariti (586 nelle ultime ventiquattro ore).

Il tasso di positività si colloca al 4,9%. Dei 19.118 siciliani attualmente affetti dalla malattia, 533 sono ricoverati in degenza ordinaria (+23) e 48 in rianimazione (-4). Catania si riconferma la provincia più colpita (+356 contagi), seguita da Palermo (+330) e dal Messinese (+266). Questa la situazione nelle altre province: 155 nuovi casi a Trapani, 135 nel Siracusano, 104 a Caltanissetta, 69 ad Agrigento, 60 nel Ragusano e 47 a Enna. In tutta la penisola si contano oggi 28.632 nuovi positivi (su 669.160 analisi processate tra tamponi molecolari e test rapidi), 120 vittime e un tasso di positività che si attesta al 4,27%.