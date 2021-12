Covid-19, sono 608 i nuovi casi nella nostra regione

Sono stati effettuati molti tamponi in meno rispetto alla giornata precedente. Si attesta a 6 unità il numero delle vittime

PALERMO, 20 dicembre – L'odierna situazione epidemiologica da coronavirus in Sicilia presenta 608 nuovi contagi, emersi da 13.905 analisi processate; il tasso di positività si colloca al 4,4% e l'Isola è oggi al nono posto in Italia per numero di nuove infezioni riscontrate dopo Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Lazio, Piemonte, Campania, Toscana e Liguria.

I dimessi guariti sono stati 321, mentre si attesta a 6 unità il numero dei decessi. Delle 21.068 persone attualmente affette dalla malattia, 591 si trovano in degenza ordinaria (+16) mentre per altre 63 è stato disposto il trasferimento in terapia intensiva (+2). Questa la ripartizione provinciale dei nuovi contagi registrati: 249 nel Catanese, 223 a Palermo, 72 a Caltanissetta, 41 nell'Agrigentino e 18 a Messina. Nessun nuovo caso, invece, è stato rilevato nelle province di Enna, Ragusa e Siracusa. In tutta la penisola sono stati accertati 16.213 positivi in più (emersi da 337.222 tamponi effettuati), 137 vittime e un tasso di positività del 4,8%.