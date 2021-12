Covid-19, nella nostra Isola 1.410 nuovi positivi e 17 vittime

In lieve calo il tasso di positività (oggi al 4%), mentre Catania si riconferma provincia più colpita. In tutta Italia più di 36 mila contagi

PALERMO, 22 dicembre – Rimane ben oltre la soglia dei mille casi il numero dei nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia: nelle ultime ventiquattro ore ne sono stati riscontrati 1.410 e i tamponi processati sono stati 35.091. Ciò colloca il tasso di positività al 4%.

Il numero delle vittime continua a salire (+17, 7.381 dall'inizio della pandemia) mentre i dimessi guariti sono ben 963; delle 22.404 persone attualmente affette dalla malattia, 561 sono ricoverate con sintomi e 73 si trovano invece in rianimazione. Rispettivamente, nei reparti ordinari e in quelli di terapia intensiva i degenti sono aumentati di 29 e 6 unità. Anche oggi la provincia più colpita è quella di Catania, dove sono stati registrati 386 positivi in più rispetto alla giornata precedente. Questa la situazione negli altri territori dell'Isola: 203 nuovi casi nel Palermitano, 193 a Messina, 180 a Siracusa, 152 nel Nisseno, 144 a Trapani e 124 a Enna. Nel Ragusano e nell'Agrigentino, rispettivamente, sono state segnalate 57 e 11 nuove infezioni. La situazione epidemiologica a livello nazionale non presenta miglioramenti: i nuovi casi individuati sono infatti 36.293, a fronte di 779.303 analisi effettuate, e il tasso di positività si attesta al 4,6%. Le vittime comunicate dal Ministero della Salute sono 146.