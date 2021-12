''Monreale, la Via della Bellezza'': la galleria urbana accoglie nuove opere e il progetto approda anche nelle frazioni

Da Monreale fino a Villaciambra e San Martino delle Scale: altre 13 installazioni adornano le vie della città. LE FOTO

MONREALE, 23 dicembre – Avvenute stamane le operazioni d’installazione di nuove opere presso le vie della cittadina normanna. Dalle 7:30, infatti, il team della pagina Facebook “Monreale”, promotore della lodevole iniziativa artistica, ha posizionato ben 13 pannelli in totale, tra le arterie del centro urbano, San Martino delle Scale e Villaciambra.

Una scelta condivisibile, quella programmata già diverse settimane fa dai gestori dell’account social d’interesse locale, che hanno deciso di abbracciare le frazioni monrealesi attraverso il progetto “Monreale, la Via della Bellezza”. Lo scorso 25 novembre, gli stessi, hanno installato per la prima volta 12 poesie e altri 8 santi che, sommati a quelli precedenti e, considerando il numero dei beati, contavano una importante collezione di 15 pannelli, escludendo le opere di Antonio Veneziano e di Giovanni Gualtiero Sapienza.

La galleria urbana, da oggi, subisce un ulteriore e importante incremento attraverso le installazioni, tra le vie di Monreale centro e, in ordine sparso, di “San Carlo Borromeo” (di Lucilla Vecc, via Randazzo), “Santa Rita” (di Nina Lanner, via San Vito), “Santa Sara d’Antiochia” (di Diletta Perez & Giovanni La Mantia, via San Vito), “Santi Pietro e Paolo” (di Sergio Ranucci Conte, vicolo Cestai), “Sant’Agostino” (di Suor Mariarosa Guerrini, salita Fontana dell’Orto), “San Pio da Pietrelcina” (di Isa trigo, via Gamillo), “Sant’Elena Imperatrice” (di Esmeralda De Abreu, salita Sant’Antonino), “L’Immacolata tra i santi Francesco e Vito” (di Franco Murer, salita delle Croci), “San Leonardo” (di Bernardo Romanbur, via Miceli), “Madonna Odigitria” (Ester Ferrigno, piazzetta Odigitria) e “San Nicola di Bari” (di Tania Tullo, vicolo Lampasi). Nella frazione montana, invece, tra le pareti esterne dell’abbazia, è possibile apprezzare “San Martino di Tour” realizzato da Martina Tromcarelli e, infine, a Villaciambra, la “Madonna del Rosario” di Antonella Profeta.