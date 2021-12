Consegnati i doni di Babbo Natale ai bimbi del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale Civico di Palermo

L’iniziativa era curata dall’associazione siciliana ASLTI per la lotta contro le leucemie e i tumori infantili. Anche Monreale ha aderito

PALERMO, 24 dicembre – Le letterine sono arrivate a destinazione, Babbo Natale ha risposto presente e tanti bambini hanno avuto un motivo valido per sorridere. I bambini in questione sono quelli del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale Civico di Palermo, cui è stata destinata l’iniziativa curata dall’associazione siciliana ASLTI per la lotta contro le leucemie e i tumori infantili.

Ieri è avvenuta la consegna dei regali, che i bimbi, con il classico metodo della letterina a Babbo Natale, avevano richiesto. Ogni bambino ha inoltrato la sua, chiedendo un regalo di modico valore. Per fortuna sono stati in tanti ad aderire all’invito e a soddisfare le richieste dei piccoli. Ha risposto presente anche Monreale, grazie all’impegno di Marilena Terrasi, che anche negli anni scorsi aveva fatto da tramite con l’associazione di cui è referente per la cittadina normanna.

“Ringrazio le classi 1-2-3-5 della scuola primaria dell’istituto Guglielmo II - afferma - le classi 2A e 2 B del plesso di Aquino, la sezione A dell’infanzia della Badiella e la classe V B dell’istituto Pietro Novelli. Inoltre ringrazio di vero cuore tutti coloro che hanno voluto partecipare all’iniziativa ASLTI. Siete stati davvero in tanti e non posso che ringraziarvi dal profondo del mio cuore per la vostra preziosa collaborazione. Grazie ancora e un sereno Natale a tutti voi”.