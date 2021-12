Lavoratori Asu del comune, arriva la proroga

Giacopelli (Cisl-FP): “Passo importante, adesso la stabilizzazione”

MONREALE, 31 dicembre – Sia pure “in zona Cesarini”, la giunta Arcidiacono ha deliberato la proroga per i soggetti impegnati presso il Comune di Monreale nello svolgimento di attività socialmente utili (Asu), il cui utilizzo era in scadenza in coincidenza con la fine del 2021.

“Da tempo e instancabilmente la nostra organizzazione sindacale - dichiara il segretario aziendale della Cisl-Funzione Pubblica, Nicola Giacopelli - segue con particolare attenzione questa categoria di lavoratori, che oramai da oltre un ventennio vivono nel fosco limbo della precarietà. La proroga del loro utilizzo è importante, questo è fuor di dubbio, ma ciò su cui d'ora in avanti occorre fortemente e convintamente impegnarsi è la definizione del percorso di stabilizzazione che li riguarda: va riconosciuto all'attuale amministrazione il merito di essersi già mossa in tal senso; ma è un processo di non semplice attuazione e che potrà essere in concreto realizzato non appena la normativa regionale lo consentirà, probabilmente nel 2022. In ogni caso, ci fidiamo del sindaco e dell'assessore D'Eliseo, che sinora hanno dimostrato di avere a cuore le sorti di questi lavoratori”.

“Il personale Asu costituisce una risorsa nell'ambito degli uffici e dei servizi comunali - aggiunge Silvio Russo, componente della rappresentanza sindacale unitaria - e noi della Cisl-FP stiamo seguendo, sia a livello regionale che a livello locale, tutte le problematiche che riguardano la loro stabilizzazione. Questi lavoratori sanno bene di poter contare sul nostro sostegno, che non si arresterà sino a quando non verranno assunti a tempo indeterminato”.

Da segnalare, inoltre, che in questi giorni l'amministrazione comunale ha attivato le procedure per le progressioni orizzontali relative al 2021: “Anche su questo fronte - affermano Giacopelli e Russo - l'impegno della Cisl-FP si è rivelato determinato e determinante”.