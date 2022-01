Riqualificazione quartiere Ciambra, ad aggiudicarsi i lavori ''Consorzio Krea''

La società, con sede ad Acireale, ha indicato come esecutrice dei lavori l'impresa ''KA.VA.PI. Cosruzioni s.r.l''

MONREALE, 8 gennaio – Ad aggiudicarsi la gara d'appalto per la realizzazione delle opere di riqualificazione ambientale relative allo storico quartiere Ciambra è stata alla fine la società acese ''Consorzio Krea s.r.l''.

Dei diciotto operatori economici invitati alla procedura negoziata, soltanto dodici hanno effettivamente presentato la propria offerta. Durante le operazioni di gara, completatesi il 13 maggio scorso, un operatore era stato escluso, sicché solo undici erano i concorrenti in lizza per l'aggiudicazione. Alla fine, con determinazione dirigenziale firmata lo scorso mercoledì, l'assegnazione dell'appalto in favore della ditta con sede legale ad Acireale è divenuta efficace, avento questa offerto al ribasso del 31,485 per cento sull'importo posto a base d'asta.

Il progetto definitivo per la riqualificazione dello storico quartiere della cittadina normamma, attrazione senza tempo per turisti e visitatori da ogni angolo del mondo, affascinati dalla sua storia e dalla sua particolare struttura architettonica, era stato presentato a febbraio all'assessorato regionale per le infrastrutture e la mobilità ai fini dell'ammissione a finanziamento, rientrando poi – come da delibera di Giunta Regionale – fra le opere da finanziare nell'ambito della realizzazione di interventi di recupero e rifunzionalizzazione, finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dello sviluppo di alcuni comuni siciliani. L'ammontare del contributo regionale è pari alla somma complessiva di 1.800.000 euro. Di questi 400mila euro sono stati anticipati all'anno corrente, ammettendo nel corso del secondo la restante quota.