Covid-19, 11.354 nuovi contagi e 1.785 guariti nella nostra Isola

Intanto il tasso di positività scende al 19,2%. Quasi 60 mila i tamponi processati

PALERMO, 13 gennaio – Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 11.354 i tamponi risultati positivi al Covid-19 in Sicilia, a fronte dei 59.167 effettuati complessivamente; il tasso di positività scende dal 20,7% di ieri al 19,2%.

La Regione ha segnalato anche un numero di vittime pari a 26 e ben 1.785 dimessi guariti. Negli ospedali sono invece ricoverate 1.165 persone in degenza ordinaria (+24) e 163 in rianimazione (con un calo pari a 2 unità). Catania torna a registrare il dato più alto (+3.071) in merito alle nuove infezioni, seguita da Palermo (+2.927), Siracusa (+1.226), Messina (+998), Ragusa (+840), Caltanissetta (+797), Agrigento (+737), Trapani (+594) ed Enna (+164).

La situazione epidemiologica in tutta Italia fa emergere oggi 184.615 nuovi positivi al coronavirus in più (su 1.181.179 analisi condotte tra tamponi molecolari e test rapidi), 316 vittime e un tasso di positività del 15,6%, in diminuzione rispetto alla giornata precedente (quando era al 16%).