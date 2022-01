Covid-19, meno di 10 mila nuovi contagi e 66 vittime nella nostra Isola

Il dato riguardante i decessi è frutto del consueto ricalcolo, ma rappresenta comunque un record dall'inizio della pandemia

PALERMO, 15 gennaio – Il bilancio odierno riguardante la situazione epidemiologica da Covid-19 in Sicilia è di 9.292 nuovi positivi, mentre il tasso di positività è in calo e si colloca al 18,8% (in virtù dei 49.331 tamponi processati).

Delle 66 vittime segnalate oggi dalla Regione, 22 sono da ricondurre alla giornata del 13 gennaio. Anche se il dato è frutto del ricalcolo, si tratta comunque del numero più alto di decessi mai comunicato in ventiquattro ore dall'inizio della pandemia. Attualmente sono 166.341 i siciliani che si trovano a fronteggiare il coronavirus, mentre si riscontra un numero di dimessi guariti pari a 2.478.

Negli ospedali i degenti sono rispettivamente 1.488 nei reparti ordinari e 157 in rianimazione. Il numero maggiore di nuove infezioni è stato accertato nel Catanese (+2.367 casi); seguono Palermo (+2.100), Siracusa (+1.031), l'Agrigentino (+962), la provincia di Ragusa (con un incremento di contagi pari a 832 unità), Messina (+725), il Nisseno (dove sono emersi 623 tamponi positivi), Trapani (+482) ed Enna (+170 casi rispetto alla giornata precedente).

A livello nazionale il quadro pandemico risulta meno critico rispetto ai giorni appena trascorsi: in tutta Italia infatti sono stati rilevati 180.426 nuovi contagi da Covid-19 (a fronte di 1.217.830 analisi effettuate), 308 vittime e un tasso di positività che scende al 14,8% (ieri era pari al 16,4%).