Covid-19, 3.629 nuovi positivi e incidenza al 13,9% in Sicilia

Quasi mille i dimessi guariti, 578 i contagi in provincia di Palermo

PALERMO, 24 gennaio – Risultano ancora in calo i casi di positività al coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore: essi hanno toccato quota 3.629, e sono stati rilevati a fronte di 26.096 tamponi processati.

Il tasso di positività è pari al 13,9% e pervengono anche i dati giornalieri riguardanti le vittime (+33) e i dimessi guariti (+991), mentre il numero totale delle persone attualmente positive al Covid-19 si attesta a 214.783 unità. Come ieri, i ricoveri in degenza ordinaria sono in aumento (+35, 1.625 complessivamente) ma non cambia il dato sui ricoverati in rianimazione (che rimangono 164).

La provincia di Catania è il territorio che presenta il numero maggiore di nuovi positivi (+940), seguita da Palermo (+578), Messina (+574), Siracusa (+538), Ragusa (+331), Caltanissetta (+258), Trapani (+191), Agrigento (+175) ed Enna (+44). Il calo dei contagi si riscontra anche a livello nazionale: in tutta la penisola i nuovi casi sono infatti 77.696, emersi da 519.293 analisi effettuate; si accertano anche 352 vittime e un tasso di positività del 15%.