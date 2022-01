Case Popolari, arrivano quasi quattro milioni per la riqualificazione

Arcidiacono: “Un risultato che premia il grande lavoro e l’impegno degli uffici”

MONREALE, 25 gennaio – Quasi quattro milioni da destinare alla riqualificazione delle case popolari di Monreale. Di questi, 682 mila euro andranno direttamente al Comune, la parte restante invece arriverà allo Iacp, ma a beneficio delle costruzioni che insistono nel territorio della cittadina normanna.

Lo rende noto l’ufficio stampa del Comune, che sottolinea il “grande impegno e la grande mole di lavoro svolta dagli uffici tecnici comunali”. Un impegno che ha consentito di ottenere questi finanziamenti, richiesti dall’amministrazione Arcidiacono.

682.189,52 euro, come detto, arrivano dal Pnrr per l’edilizia popolare al Comune di Monreale e fanno parte del bando “Sicuro Verde e Sociale”. Il resto delle somme, invece, sono così suddivise: 1 milione e 20 mila euro per il lotto 1 delle case popolari di piazzale Candido e un milione 154 mila euro per il lotto 2 delle case popolari dello stesso piazzale e infine, un milione e 98 mila euro per le case popolari di via Santa Liberata.

Il progetto coordinato dall’assessore ai servizi a rete Geppino Pupella in tutte le sue fasi sia tecniche che amministrative è stato realizzato dagli architetti comunali Vittoriano Gebbia e Piero Albanese. “Questo progetto - dichiara l’assessore Pupella - oltre a mettere in sicurezza gli immobili consentirà di riqualificare e migliorare il decoro urbano dell’area interessata. Non appena sarà notificato il decreto, gli uffici comunali procederanno alla gara per l’affidamento dei lavori”. Per l’avvio e la presentazione del progetto al bando nazionale aveva espresso apprezzamento l’ex parlamentare Tonino Russo.