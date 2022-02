''Un copertone? Il prezzo di una giornata lavorativa''

L ’ inconveniente si è verificato in via SM 22. Dal gruppo Comitato cittadino San Martino delle Scale: “ Ogni giorno grazie alle nostre strade rischiamo la vita ”

MONREALE, 8 febbraio – Nella sfera delle strade dissestate del territorio monrealese, a rispondere presente all’appello, è anche la via SM 22 in quel di San Martino delle Scale. Uno spiacevole episodio, infatti, ha visto come protagonista un residente la cui auto, questa mattina, è rimasta orfana di un pneumatico per via delle condizioni precarie del manto stradale.

Ironico il tono con il quale il malcapitato ha esordito attraverso un post pubblicato sulla pagina facebook del comitato cittadino della frazione montana, nel quale ringrazia gli amministratori locali per i requisiti che caratterizzano la superficie della sede stradale: “Ogni giorno – scrive Antonio – grazie alle nostre strade rischiamo la vita! Oggi soltanto un copertone (il prezzo di una giornata lavorativa)”.