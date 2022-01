Via SM 14, precarie le condizioni stradali lungo il tratto

A segnalarlo un utente della pagina facebook “Comitato cittadino San Martino delle Scale”: “Buche profonde. Il rischio non è solo quello di danneggiare le componenti dell’auto”

MONREALE, 26 gennaio - La situazione lungo l’arteria di San Martino delle Scale su cui pone una riflessione un utente Facebook della pagina del comitato cittadino, restituisce ai cittadini un quadro abbastanza chiaro della qualità della pavimentazione grazie ai contenuti condivisi attraverso un post.

La via in questione è la SM14 della frazione montana che, secondo l’utente, avrebbe dovuto essere oggetto di ispezione da parte dell’Amministrazione comunale: “Vorrei segnalare - scrive Francesco - lo stato di degrado del manto stradale in via S.M.14 (contrada rinazzo). Purtroppo mi sono già sentito dire, più di un paio di volte, che sarebbe stato organizzato un sopralluogo ma... eccoci qui”.



Dalle foto a corredo della didascalia, è possibile notare il deterioramento dell’asfalto stradale oltre che la compromessa griglia di drenaggio, consumata dalla transito dei mezzi: “Ci tengo a sottolineare - continua - che le buche nelle foto sono profonde dai 5 ai 10 cm e che la griglia di deflusso ha perso anche uno dei ferri di supporto, griglia che sprofonda ogni volta che un mezzo la attraversa”.

La questione, di conseguenza, ha lasciato spazio ad un dibattito nei commenti, tra chi ha segnalato ulteriori anomalie e chi, per sdrammatizzare, ha ironizzato: “Compra una moto da enduro”.