Via Valle Paradiso una groviera, rattoppate alcune buche

A metterci una pezza è Bartolo Belmonte, componente della consulta di San Martino delle Scale: “Diversi i solleciti dei residenti, ho ritenuto opportuno attivarmi”

MONREALE, 14 gennaio - Che le condizioni stradali di alcune arterie monrealesi versino in condizioni preoccupanti, purtroppo, è noto anche ai sassi. Intanto questa mattina, in attesa di un intervento valido ed efficace, è stato effettuato un primo intervento preliminare (non risolutivo) presso la sede stradale di via Valle Paradiso in quel di San Martino delle Scale.

Ed è proprio l’autore a darne notizia attraverso il proprio profilo Facebook: “Dopo i diversi solleciti dei residenti - scrive Bartolo Belmonte, componente della Consulta di San Martino delle Scale - ho ritenuto opportuno attivarmi per ripristinare alcune buche della pavimentazione stradale attraverso un intervento di posa in opera di asfalto a freddo”.



Un’azione che riscuote apprezzamenti e che sicuramente lancia un grande messaggio alla comunità, specie in questo momento di particolare difficoltà per l’amministrazione comunale: “Si tratta di un’opera preliminare - continua il delegato - che ha lo scopo di stimolare chi di competenza ad intervenire per la messa in sicurezza delle arterie, specie le più compromesse, dell’intera frazione Montana”.