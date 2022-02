Giacalone, un cane scuoiato e gettato per strada

La denuncia di una cittadina che faceva jogging. LE FOTO

MONREALE, 20 febbraio – La scena non deve essere stata delle più belle: parti di pelle di un cane perfettamente scuoiate e gettate per strada. È quella nella quale si è imbattuta una cittadina monrealese oggi pomeriggio, mentre faceva il suo jogging domenicale in via Cozzo del Pigno a Giacalone, nei pressi dello scorrimento veloce Palermo-Sciacca.

La donna, che si è rivolta alla nostra redazione per segnalare il fatto, aveva contattato prima, ma – dice – senza successo, alla Polizia Municipale di Monreale, cui spetta l’intervento in caso di ritrovamento di carcasse di animali.

Il fatto, però, al di là della competenza denota un grave indice di inciviltà e di barbarie. Quello di un gesto che ha visto vittima un animale, cui, da ciò che documentano le foto pur crude (che abbiamo deciso di pubblicare per dovere di cronaca anche se di certo poco adatte ad animi particolarmente sensibili alla problematica) e con ogni probabilità sarebbero state destinate delle sevizie.

“Sembra trattarsi di parti di pelle di un cane perfettamente scuoiate – afferma la donna – Accanto a questi in un sacchetto di plastica nera delle ossa insanguinate, perfettamente pulite della loro carne e dei guanti in lattice blu. I vigili urbani del comune di Monreale di domenica non rispondono. Mi riservo di chiamarli domani. Nel frattempo, vi chiedo di rendere pubblico questo fatto alquanto inquietante per chi lo avesse commesso in quanto evidentemente non deriva da azione di altri animali ma dall'uomo. I reperti di cui sto scrivendo e inviando le foto sono ancora lì e quindi a disposizione di chi volesse andare a verificare il fatto”.