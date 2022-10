Giacalone, la fontana nel degrado: una vergogna per la borgata

Colpa dei maleducati che dimenticano le regole del vivere civile

MONREALE, 23 ottobre – Per lunghissimi anni è stata (e ci auguriamo che possa esserlo ancora) il fiore all’occhiello della borgata, uno dei luoghi-simbolo di Giacalone. Quello in cui era possibile trovare refrigerio in estate, soprattutto nelle giornate di grande calura.

Parliamo della fontana posta nella parte più a monte della località montana, salendo sulla SP20 sulla sinistra, poco prima di arrivare all’ingresso della Palermo-Sciacca. Adesso, però, almeno stando alle foto che impietosamente arrivano alla nostra redazione, la fontana versa in condizioni di degrado che certamente non le rendono giustizia e non fanno onore ad una località amena, alla quale tutti i monrealesi sono affezionati.

Rifiuti, bottiglie di plastica vuote, cartacce e quant’altro. Insomma: di tutto e di più all’interno della fontana dove quotidianamente tanti cittadini si recano per dissetarsi o per riempire le loro bottiglie o i loro bidoni da portare a casa.

Ora, poiché ci sentiamo di escludere che nella frazione gli addetti allo smaltimento dei rifiuti della ditta Ecolandia non svolgano diligentemente il loro lavoro, non resta che pensare che a ridurre il sito in questo stato siano i maleducati, che purtroppo, proliferano a tutte le latitudini, che non si curano affatto del decoro e dell’igiene, riducendolo ad un mini immondezzaio, che fa vergognare quei cittadini educati e rispettosi che invece della fontana fanno un uso civile.