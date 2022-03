Monreale sceglie la piattaforma Pegaso Stay per il pagamento della tassa di soggiorno

Lo strumento è stato presentato dall’assessore ai Tributi, Luigi D’Eliseo

MONREALE, 10 marzo – Anche il Comune di Monreale per il pagamento della tassa di soggiorno userà il software Pegaso Stay tourist che dovrà obbligatoriamente essere usato da tutti gli operatori turistici locali per la procedura relativa all’istituzione della tassa di soggiorno.

Lo strumento informatico di Software Studio, presentato dall’assessore ai Tributi Luigi D’Eliseo, consentirà di gestire direttamente l’imposta ed eventualmente, inviare anche le statistiche e i dati dei clienti al sito della questura. Per maggiori informazioni gli operatori potranno contattare gli uffici del comune per avere le credenziali d’accesso.

La piattaforma dovrà essere utilizzata dalle strutture ricettive tramite registrazione al link: https://monreale.impostasoggiorno.it/ e consentirà una rapida comunicazione tra le strutture stesse e gli uffici comunali nel rispetto dei criteri di efficienza e trasparenza. Per qualsiasi informazione, contattare l’Ufficio Patrimonio del Comune di Monreale ai numeri 091 6564483 – 091 6564485.